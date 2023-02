Beachcomber : la "promesse" aux salariés en guise de philosophie d’entreprise

l’humain au centre de sa philosophie d’entreprise"

"offrir les meilleures expériences de travail possibles aux employés et attirer les nouveaux talents".

Feel the Happiness you Give»

"promesse employeur"

"l'engagement fort"

"promesse employeur"

"l'écoute"

"échanges réguliers"

"promesse"

We Grow Together"

We Share and Care

"We are Proud to Serve"

We Have Fun and Set the Tren

We Feel Confident and Secured

Alors que nous émergeons d’une crise inédite qui a touché de manière profonde notre industrie, nous avons la responsabilité d’apporter des réponses aux attentes de nos employés

« Le succès de Beachcomber au cours de ses 70 ans d’existence repose sur notre conviction que nos artisans sont notre plus grande force et font la différence au quotidien.



Avec l'AVP, nous réaffirmons notre engagement à consolider l’Expérience Artisan, avec des parcours de carrière qui renforcent le sentiment d’appartenance et encouragent à aller toujours plus loin

Beachcomber Resorts & Hotels, premier groupe hôtelier de l'Ile Maurice, a décidé de placer "et le fait savoir.Objectifs affichés de cette démarche qui s’inscrit au cœur de la stratégie People & Culture de Beachcomber :En cette période post-Covid où, d'une manière générale, et sur tous les continents, le monde l'hôtellerie restauration se plaint de difficultés de recrutement, cette initiative semble aussi habile que bienvenue.Désormais, une phrase joliment ciselée -«(littéralement : Ressentir le bonheur que l'on offre)- résume laetenvers ses quelque 4 200 "artisans" (entendez par là, ses salariés).Ces engagements se sont concrétisés à traversdont le déploiement marque l'aboutissement d’un exercice collectif, initié en juin 2022, avec pour but de définir les forces de la marque employeur Beachcomber et ce qui la distingue.Ladu Groupe a été définie, explique Beachcomber, à traversdes salariés. Desont été notamment organisés avec les équipes, lors d'interviews, d'ateliers, d'enquêtes, de sondages.A l'arrivée, cettes'appuie sur cinq piliers : "(nous grandissons ensemble) ; "" (nous partageons et prenons soin) ;(nous sommes fiers de servir) ; "d" (Nous nous prenons du plaisir et définissons les tendances) ; "" (Nous nous sentons en confiance et en sécurité.).», fait valoir Sebastian La Hausse de Lalouvière, Chief People Officer & Group Legal Counsel de Beachcomber.», poursuit-il.