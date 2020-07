Ile Maurice : le Shandrani Beachcomber rouvrira ses portes en novembre 2020

Le All Inclusive proposé par l’hôtel s'étoffera d’une nouvelle offre Serenity – déjà proposée au Victoria Beachcomber - comprenant l’ensemble des repas avec boissons, service de piscine, bar plage, mini bar, panier pique-nique, un large choix de sports terrestres et nautiques…



Le forfait Serenity + quant à lui a été revisitée et offrira en plus des prestations d’ores et déjà comprises, un dîner langouste, un massage de 30min, une excursion en VTT, un parcours golf et l’accès sans supplément au restaurant le Boucannier, qui rouvrira ses portes.



A noter également que l’offre du restaurant Natura évoluera et proposera une assiette healthy conçue par le Chef Coopen Mooroogen.