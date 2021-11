Appli mobile TourMaG



15 novembre 2021 : L’Inde a rouvert ses frontières

Après plusieurs mois de confinement, le 7e pays le plus grand du monde peut de nouveau autoriser l’entrée des voyageurs étrangers sur son territoire et ce, pour le plus grand bien de sa situation économique. Bien que cela ne signifie pas une reprise d’activité touristique rapide et détonante, les demandes des voyageurs sont de plus en plus nombreuses. Ceux-ci sont en effet impatients de pouvoir (re)partir apprécier la culture hindoue, connue pour sa tolérance et sa sagesse !

Rédigé par Alexia Duclaud le Dimanche 21 Novembre 2021

Quelle a été la situation en Inde jusqu’à présent depuis l’apparition du COVID-19 ? Dès l’émergence du COVID-19, l’Inde a fait partie de ces pays modèles qui ont réussi à contenir la propagation du virus de manière très efficace. Le confinement strict du pays dès le début de la pandémie, alors que le nombre de cas était plutôt faible, a fait partie des décisions les plus clairvoyantes prises par les autorités dans la gestion de la pandémie. En effet, le pays n’avait enregistré ses premiers cas qu'en mars 2020, néanmoins, le gouvernement central n'avait pas souhaité attendre que les cas s'accumulent.



D’importantes campagnes d’information auprès des citoyens locaux avaient alors été largement diffusées et des contrôles très stricts aux frontières du pays ont été mis en place, avec une quarantaine de 14 jours pour toute personne en déplacement impérieux. De plus, il est à noter que l'Inde compte 28 États et huit territoires, et il était impossible de passer d'un État à l'autre sans une autorisation délivrée en ligne sous la forme d'un e-pass. Voyageurs internationaux et locaux ont donc connu des déplacements très restreints dès le début de la pandémie dans le pays. Et pour cause, le 22 mars 2020, toutes les liaisons aériennes ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre et différentes périodes de confinement ont été instaurées. Cette prévention de certains États indiens a été reconnue et saluée à échelle internationale.



Ainsi, pendant la première phase de la crise, l’Inde a enregistré un maximum de 98 000 cas quotidiens en septembre 2020, puis le nombre de cas a diminué… jusqu’à l’apparition du variant Delta sur les mois d’avril et mai 2021. L’Inde est le premier pays qui a été touché, et les scientifiques et médecins, honnêtes, ont affirmé de ne pas avoir été préparés à cette situation. Le nombre de contaminés a donc augmenté à ce moment-là.



Par ailleurs, certains États indiens avaient choisi d’assouplir les mesures sanitaires au début de l’année 2021 et au printemps, la population vaccinée ne dépassait pas les 10%. Actuellement, c’est près de 30% de la population indienne qui est complètement vaccinée.



Aujourd’hui, certains États sont pratiquement parvenus à éliminer le virus, malgré le décompte officiel d'environ 450 décès par jour. La réouverture des frontières est une excellente nouvelle et en dit long sur l’amélioration de la situation en Inde. Les autorités locales prévoient une reprise à plein en octobre 2022 mais sont toutefois optimistes à l’idée de recevoir de nouveau les voyageurs en déplacement ou en transit dans leur pays.

Quelles sont les conditions d’entrée au pays ?



À ce jour, et dans un contexte de crise sanitaire toujours d’actualité, il convient de s’informer sur les mesures mises en place dans chaque pays et de les respecter pour le bien commun. La circulation du virus de COVID-19 et de ses variants demeure effectivement active en Inde et ailleurs dans le monde.



Ainsi, tous les passagers en provenance d’Europe (et non pas d'origine européenne, la nationalité n’important pas dans ce cas-là) et souhaitant visiter l’Inde pour raisons touristiques, professionnelles ou encore médicales, doivent s’enregistrer en ligne conformément aux indications de leur compagnie aérienne et présenter un test PCR négatif de moins de 72h. À l’arrivée en Inde, les personnes non vaccinées, ou en provenance de pays à circulation rapide du virus, ou ne disposant pas d’accords de reconnaissance de la vaccination, sont soumises à des mesures de quarantaine d’une semaine, suivie d’un test.



Les voyageurs doivent également se renseigner sur les mesures de retour dans le pays de leur choix, ces instructions variant d’une destination à une autre. L’Inde est l’un des premiers pays à avoir proposé le visa électronique . En effet, depuis 2015, ce dispositif de délivrance de e-visa, tout appelé d'abord « e-Tourist Visa », est opérationnel dans 5 ports et 28 aéroports sur le territoire indien. En mars 2019, les e-Visas sont devenus encore plus flexibles, permettant des séjours en Inde jusqu'à 90 jours (Tourisme) voire 180 jours (Business).À ce jour, et dans un contexte de crise sanitaire toujours d’actualité, il convient de s’informer sur les mesures mises en place dans chaque pays et de les respecter pour le bien commun. La circulation du virus de COVID-19 et de ses variants demeure effectivement active en Inde et ailleurs dans le monde.Ainsi, tous les passagers en provenance d’Europe (, la nationalité n’important pas dans ce cas-là) et souhaitant visiter l’Inde pour raisons touristiques, professionnelles ou encore médicales, doivent s’enregistrer en ligne conformément aux indications de leur compagnie aérienne et présenter un test PCR négatif de moins de 72h. À l’arrivée en Inde, les personnes non vaccinées, ou en provenance de pays à circulation rapide du virus, ou ne disposant pas d’accords de reconnaissance de la vaccination, sont soumises à des mesures de quarantaine d’une semaine, suivie d’un test.Les voyageurs doivent également se renseigner sur les mesures de retour dans le pays de leur choix, ces instructions variant d’une destination à une autre.

Pourquoi partir en Inde ? Un voyage en Inde est une expérience unique, à part entière, qui donne à tout individu à réfléchir sur sa propre situation. Avec ses nombreuses couleurs, ses odeurs et ses saveurs, ce pays propose une immersion et un dépaysement total, notamment aux voyageurs occidentaux.



La culture indienne, millénaire, est basée sur la spiritualité, l’accueil, le partage et la bienveillance. Au cours d’un voyage en Inde, l'œil du voyageur va également pouvoir observer différentes facettes du pays, à savoir la diversité et la pluralité, l’indulgence et la tolérance, la modestie et l’humilité, mais aussi mille contrastes et une forme de démesure.



L’architecture coloniale y est impressionnante. Entre temples hindous, grottes bouddhistes et palais majestueux, tous ces éléments permettront aux voyageurs d’être transportés dans le passé et l’Histoire du pays. Tandis que les plages du sud raviront les amoureux des côtes, les montagnes du nord sauront charmer les amateurs de randonnées.



La fameuse Ayurvéda, médecine ancestrale, considérée comme la plus ancienne médecine holistique du monde, apporte harmonie, sérénité et mieux-être à quiconque souhaite la pratiquer et l’adopter.



De plus, nous ne sommes pas sans savoir que l’Inde abrite l’une des merveilles du monde, à savoir le célèbre et somptueux Taj Mahal. Celui-ci est un incontournable lors d’un voyage dans le Sous-Continent, tout comme ces autres destinations :



Second site le plus visité d’Inde, le Palais de Mysore est splendide. Datant du XIV siècle, cet édifice est à la fois la résidence royale où habite la dynastie des Wodeyar et le siège du royaume de Mysore.



Ville côtière du sud-est du pays, Pondichéry est une ancienne colonie française et prospère aujourd’hui grâce à ses activités portuaires et ses fabriques de coton et de soie.



Le parc national Jim Corbett invite les voyageurs à s'évader loin de l’agitation urbaine du pays. En se rendant dans ce parc, ils auront la chance d’admirer une faune sauvage exceptionnelle, ainsi que son Projet Tigre. Construit en 1936, il est le plus ancien parc national d’Inde.



Enfin, le Gange est considéré comme la plus sainte des septs rivières. Long de plus de trois mille kilomètres, le Gange offre une beauté et une biodiversité uniques.

