1786 Travel, des expériences hors des sentiers battus dans les Alpes

La spécificité de notre agence 1786 Travel est de proposer des expériences hors des sentiers battus, afin de montrer qu’il est possible de faire une multitude d’activités dans les Alpes, et pas seulement du ski.D’ailleurs, nous sommes la seule agence de voyages réceptive qui propose des séjours sur-mesure et des expériences insolites uniquement dans le territoire Savoie Mont Blanc.Nous avons fait ce choix car nous souhaitons vraiment partager notre passion des montagnes et valoriser notre territoire, en collaboration avec nos guides locaux, qui sont également des amoureux du territoire.Notre spécificité provient également du fait que nous ne proposons pas seulement des séjours touristiques et des expériences. En effet, nous organisons aussi des événements d’entreprise en tout genre et assurons un service de transport pour tous types de transferts ou déplacements, à la fois professionnels et touristiques.Notre offre est donc multiple et complète, afin de pouvoir répondre à l’ensemble des besoins de nos clients et les aider dans l’organisation de chacune des étapes de leurs séjours dans les Alpes !