1999, l'année de la grande peur du passage à l’An 2000

En France, la question du passage à l'An 2000 des systèmes électroniques est une des préoccupations prioritaires du gouvernement de Lionel Jospin.



Elle est inscrite dans le programme d'action pour l'entrée de la France dans la société de l'information et adoptée dès janvier 1998. Il est alors question de sensibiliser et d’informer l'ensemble des entreprises, et notamment les PME/PMI, des risques qu'elles encourent.



Dès le début de l’année 1999, le gouvernement met en place une mission "Passage An 2000" dirigée par Gérard Théry, un polytechnicien qui fut ingénieur général des télécommunications et à l’origine du programme Télétel.



Près de 500 personnes, associées à tout un réseau d'informateurs dans le monde, guettent le passage à l'An 2000 et un éventuel bug informatique. « Nous sommes tous d’accord pour dire que la probabilité de risque sérieux et grave est extrêmement réduite », rassure le responsable de la mission.



Le 31 décembre 1999, une cellule de crise chargée de surveiller en temps réel s’est mise en place. Elle siège jusqu’au 3 janvier 2000 dans les locaux du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.



Un communiqué nous dit que les informations proviendront notamment « des postes d’expansion économique des ambassades de France, des ministères, des préfectures, des entreprises et des médias. L’énergie, les communications, les finances, les transports aériens, les services publics, l’eau, l’approvisionnement alimentaire, notamment, feront chacun l’objet d’une évaluation ».



A travers le monde, aucun incident notable n’a été relevé le 1er janvier 2000.