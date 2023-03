A la découverte de Glasgow

La plus grande ville d'Écosse offre le meilleur des deux mondes, car elle est également la porte d'entrée vers les grands espaces de l'Écosse, avec des châteaux et des côtes à couper le souffle à quelques pas de la ville.Glasgow possède un patrimoine architectural incroyable. Laet l', sont deux des nombreux bâtiments historiques qui attirent les cinéastes hollywoodiens à la recherche de décors spectaculaires ! En tant que ville "compacte", avec de nombreuses visites guidées et sentiers, il est facile de découvrir le charme de chacun des quartiers de GlasgowConnue pour son accueil chaleureux, Glasgow revendique souvent le. Que ce soit en discutant avec des guides touristiques ou des habitants dans des bars à whisky, appréciez le caractère terre à terre et rafraîchissant des habitants de Glasgow.Les amateurs de culture seront gâtés, avec des musées et des galeries d’art gratuits à visiter, une scène artistique contemporaine innovante et une scène musicale légendaireDeux attractions à ne pas manquer sont la collection de renommée Mondiale, Burrell Collection et Kelvingrove Art Gallery and Museum , tous deux situés dans de magnifiques parcs.Glasgow est l’endroit idéal pour une escapade en ville et bien plus encore. Visite de distilleries, ceilidhs, vaches des Highlands et musique traditionnelle, ne sont que quelques-unes des expériences locales à découvrir dans la ville.A savoir : des visites telles que le Loch Lomond et bien d'autres excursions incontournables se trouvent à moins d'une heure de route !