ACTIF : Paris a désormais son association de commerciaux TO ! une quinzaine de voyagistes représentés

C'est nouveau ! L'ACTIF (association pour les commerciaux du Tourisme sur Paris) regroupe une quinzaine de commerciaux de TO sur Paris et l'Ile-de-France. Laure Gams commerciale Climats du Monde préside l'Association.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 21 Janvier 2020

l'ACTIF vient de voir le jour !



Cette association regroupe l'ensemble des commerciaux des tours-opérateurs adhérents à Paris et ses départements limitrophes. Une quinzaine de voyagistes sont représentés.



Objectif : organiser des workshops, des soirées de présentation ou d'autres événements professionnels afin de former les agences de voyages sur les différents produits ou nouveautés des TO présents.



"Notre collectif leur permet ainsi en une seule fois de voir la plupart de ses partenaires référencés dans son réseau au plus proche de chez elles sur Paris ou en Île de France" indique Laure Gams commerciale Climats du Monde et présidente de l'Association.



Un site internet



Cette association est gratuite pour les agences de voyages et elles seront informées régulièrement des prochains événements sur la région par email ou en allant voir sur le site dans l'onglet Agenda.



Le bureau est constitué :

Laure Gams ( Présidente ) Commerciale Climats du Monde : 06 19 41 07 76

Maxime Bot-Kalaydjian ( Vice President ) Commercial BravoClub 07 71 35 58 45

Pauline Boruszewski ( Secrétaire ) Commerciale Plus Belle L’Europe 06 38 85 90 06

Samuel Migneret ( Trésorier ) Commercial Fram 06 72 98 80 38



