ADN Amazonia est une agence réceptive dédiée exclusivement au marché MICE (Meetings Incentive Congress Events). Notre offre est destinée aux entreprises qui souhaitent récompenser leurs meilleurs collaborateurs par un voyage unique et sur mesure. Notre marché cible se situe en Europe, et en particulier en France métropolitaine, Belgique, Pays Bas, Pologne, Italie, pays sur lesquels nous avons des représentants qui assurent la promotion de la Guyane auprès de notre marché cible.

ADN Amazonia



2017



APST / ATOUT France



973190001



Nous sommes dans le tourisme MICE depuis plus de 20 ans. Ouvrir un réceptif MICE en Guyane pouvait ressembler à un pari audacieux. Mais les deux premières années nous ont donné raison. Il s’agissait pour nous d’ouvrir de nouveaux espaces non explorés en B2B et répondant aux critères du tourisme d’affaire. La Guyane reste encore mal connue, c’est regrettable mais c’est l’opportunité pour nous de proposer sur ce marché un autre regard sur cette « nouvelle destination MICE » riche et attractive.



La Guyane offre de nouvelles expériences clients. Ce magnifique territoire possède tous les atouts d’une destination authentique. La Guyane vibre par ses diversités culturelles, elle « énergise » par la puissance de sa nature, elle étonne par sa douceur de vivre et surprend par la chaleur humaine des Guyanais.



Ici chacun porte fièrement une histoire et des racines qui font l’Histoire de l’Amazonie française.



Nous montons des programmes qui tentent de transmettre cette richesse et permettent à chacun des participants de vivre une expérience unique, une aventure douce et authentique, bien différentes des clichés injustement colportés à propos de la Guyane.





Nous avons une connaissance solide et approfondie du MICE.

Nous connaissons parfaitement les attentes des acteurs de ce segment de l’industrie touristique.

Les formats qui nous sont demandés sont courts, 4 à 6 nuits. Chaque journée doit être pensée comme un moment d’exception qui restera gravé dans la mémoire des participants. Nous n’oublions jamais que les groupes que nous accueillons sont constitués de salariés qui ont performé pour gagner leur place dans l’avion qui les conduira en Guyane.

Notre mission est de bâtir des programmes créatifs offrant à chacun une expérience insolite, authentique et marquante.





Groupes

Incentive

Congrès

Eco-responsable

Luxe

Médical

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Architecture

Aventure

Carnaval

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Navigation

Observation animale



Nous travaillons avec les meilleurs prestataires de Guyane et nous bâtissons à partir de leurs offres des programmes cohérents, uniques et sur mesure.



Langues parlées : Français - Anglais- Espagnol - Italien - Néerlandais



Vos contacts :

Sylvain DESSONS

Président

sylvain@adnamazonia.com

Mobile : +33 (0)7 63 55 12 80





Site web : www.adnamazonia.com



