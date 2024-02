AERTICKET simplifie l’activité des professionnels du tourisme Une offre globale de fulfillment alliant Technologie & Services et la solution innovante du N°1 en Europe pour émettre vos billets d’avion.

Présente depuis près de 25 ans dans le secteur Tourisme & Travel, CMS VACANCES est le spécialiste B2B auprès des professionnels du voyage. Ayant rejoint AERTiCKET GMbH en 2019 – premier consolidateur de billetterie en Europe – CMS VACANCES poursuit son but de donner accès au meilleur contenu et d’offrir de véritables alternatives technologiques et de services face aux exigences du secteur.



Rédigé par Sarah KALFON le Lundi 19 Février 2024

AERTICKET, leader mondial de l’industrie du voyage, c’est :

► 3,5 milliards de volume BSP par an

► 1er BSP en Allemagne

► 7 millions de billets d’avions émis par an

► 90% de transactions automatisées

► Accès à plus de 100 marchés IATA

► Connecté avec +40 compagnies aériennes en directe/NDC



« Nous sommes le vrai consolidateur pour tous les voyagistes ! Nous avons les outils et les produits pour se substituer à la nécessité d´un numéro IATA et sécuriser l´accès aux meilleures offres des compagnies aériennes »



- Andreas Gantenbein - (Managing Director France/Benelux AERTICKET)



Les piliers fondamentaux de AERTICKET - CMS VACANCES résident en une équipe d’experts au service des professionnels du voyage Loisirs et Affaires, un service de fulfillment complet et des outils B2B performant au contenu inégalé en France.

Tout cela constitue pour ses clients partenaires la clé de leurs réussites.



Prenez place dans le Cockpit ! LA plateforme B2B

Les fonctionnalités d’après-vente sont aussi disponibles depuis la plateforme COCKPIT, permettant une gestion rapide et autonome des échanges, remboursements et Time Schedule Changes par l’agent de voyage.

Sans oublier la plateforme MyCockpit, un assistant Voyage qui améliore l’expérience client puisqu’il permet à chaque passager d’accéder à sa réservation 24/7, vérifier le statut du booking ou encore ajouter des services additionnels !



Le groupe AERTiCKET est un fournisseur majeur dans le domaine des technologies avancées. Il s’attache à une évolution perpétuelle de ses outils, en proposant des modèles d’utilisation et de connexion s’adaptant aux différents acteurs. En personnalisant les fonctions et usages, le contenu aérien COCKPIT en API est un exemple en la matière, AERTICKET - CMS Vacances s’adressent non seulement aux agences de voyages (IATA ou NON IATA) mais aussi aux Tour-opérateurs ou aux OTA.



En France, AERTiCKET c’est un service complet de fulfillment principalement opérés par sa filiale AERTICKET - CMS VACANCES. Une équipe de plus de 50 experts du B2B dédiée aux agences de voyages, Tour-operators et au Business Travel. Un service client éprouvé, opéré depuis Bordeaux, les Antilles et Berlin fonctionnant 24/7, garantissant ainsi un service de grande qualité.



Le choix de s’affranchir des exigences IATA



Consolidation de billets à prix concurrentiels, développement des outils, partage du sourcing, une équipe d’experts au service de ses partenaires : les fonctionnalités et services sont nombreux.



La solution B2B COCKPIT, plateforme multi-IATA et intégration NDC, s’adresse à toutes les agences de voyages IATA ou NON IATA en France, rationnalisant ainsi les opérations, les garanties bancaires ou deposit exigés par les organismes du secteur. Sans compter l’allègement des actes de comptabilité, les pointages et réconciliations de billets.



Gagner en productivité



Un seul et même outil pour l’ensemble des transactions de réservation et d’après-vente de vols secs, avec un contenu multi-source ! Des solutions interconnectées avec la majorité des outils mid ou back-office du marché ! Une équipe gérant 100% des transactions avec un service multilingue disponible 24/7 ! Voilà comment AERTICKET - CMS VACANCES permet d’être efficace.



Adossé au Groupe AERTiCKET, AERTICKET - CMS VACANCES entend accélérer son développement et proposer ses solutions à davantage d’agences de voyages désirant une solution efficace pour simplifier et accroître leur activité. Il est aussi indispensable de continuer d’enrichir les connectivités directes avec les fournisseurs pour un contenu inégalé et poursuivre les développements technologiques, un incontournable dans un secteur en perpétuelle évolution.



AERTICKET - CMS VACANCES www.cmsvacances.fr

relationsclients@cmsvacances.fr

+33 (0)5 56 55 48 62/48 57



+33 (0)5 56 55 48 62/48 57

