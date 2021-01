Abbey Ireland & UK à vos côtés en 2021

Vous l’avez certainement lu, le Royaume-Uni s'est reconfiné la semaine dernière : l'Angleterre, l'Ecosse et le Pays de Galles au minimum pour une durée de 4 semaines (mais cela peut varier en fonction de chaque pays); l'Irlande du Nord est quant à elle déjà en reconfinement depuis le 26/12 pour une durée de 6 Semaines.Nous vous invitons à consulter les informations et conseils des gouvernements sur leurs sites officiels qui sont:Angleterre : https://www.gov.uk/coronavirus Pays de Galles : https://gov.wales/coronavirus Ecosse : https://www.gov.scot/news/scotland-in-lockdown/ Irlande du Nord : https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/ireland/coronavirus Irlande :Nous nous tenons informés et nous ferons le suivi de vos groupes et clients en fonction des avancements dans chaque pays. Nous sommes à votre écoute et disposition pour toute question.Suivez notre page LinkedIn pour toutes les dernières informations sur le monde du tourisme en Irlande et au Royaume-Uni, sur nos actions dans les différents marchés, sur nos conseils et actualités.