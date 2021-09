Abu Dhabi lève les mesures de quarantaine pour les voyageurs du monde entier

À l'arrivée, les voyageurs recevront un numéro d'identification, de la part du service d'immigration de l'aéroport, ou via l'application ou encore le site web ICA Smart ; ceci complètera l'enregistrement sur l'application Alhosn. Après un test PCR à l'aéroport, les visiteurs pourront activer le Green Pass, qui leur permettra d'accéder à tous les espaces publics de l'émirat.Les voyageurs vaccinés en provenance des pays non inclus dans la Liste verte devront présenter un test PCR négatif effectué 48 heures maximum avant le départ, et devront faire un test PCR à leur arrivée à l’aéroport.Les voyageurs non vaccinés en provenance des pays non inclus dans la Liste verte devront présenter un test PCR négatif effectué 48 heures maximum avant le départ et faire un test PCR à leur arrivée.Ils devront se mettre en quarantaine pendant une période de 10 jours, dans leur résidence ou à l’hôtel (le jour d'arrivée comptant comme le premier jour). Les Emirats Arabes Unis figurent sur la liste orange établie par le gouvernement français.