Accès aux trains et avions aux personnes vaccinées : J.-B. Djebbari ne veut pas de segmentation

Interrogé sur LCI de ne conditionner l'accès aux avions ou aux trains aux seules personnes vaccinées, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari a répondu "C'est le sujet du passeport vaccinal et de savoir si vous pouvez permettre à certaines personnes vaccinées l'accès à certains types d'activités comme le voyage, ou le théâtre...



A mon avis le sens de l'histoire c'est d'accélérer fort sur la vaccination et de créer cette défense un peu définitive et de ne pas recourir à la segmentation de la vaccination. D'abord tout le monde ne peut pas être vacciné pour des raisons médicales. En terme d'unité nationale, il est important de pas avoir de catégorie."