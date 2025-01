Acheteurs, travel managers : quelles attentes en 2025 ?

Malgré une reprise et un retour aux chiffres de 2019 en Europe et en France, Claude Lelièvre entrevoit des difficultés liées aux évolutions de la fiscalité et au budget de la nation. De quoi encourager la maîtrise des budgets.



En effet, l’inflation reste une difficulté pour le panel d’invités de cette table-ronde.



Dans le public, les budgets de 2024 sont dupliqués à l’identique en 2025. Pour autant, « toute la politique voyage est remise en cause, y compris la RSE mais aussi le bien-fondé du déplacement » , explique Elody Altmayer-Henzien, coordinateur offres achats de services chez UGAP, la centrale d'achats de l'État.



« Le coût reste la priorité. Les entités publiques doivent respecter des Per Diem (ndlr : des indemnités journalières) » , poursuit Elody Altmayer-Henzien. Tout l’intérêt de faire appel à l’UGAP pour mutualiser les besoins et réduire les coûts.



Claude Lelièvre pointe du doigt la hausse des tarifs du train : « Les tarifs corporate prennent un sérieux coup d'ascenseur. Même chose au niveau de l'aérien. »



Si le contexte invite à la prudence, Sophie Maia, travel and fleet manager chez Pluxee, branche avantage de Sodexo, reste confiante : « Nous sommes positionnés sur un secteur porteur, si nous devons nous déplacer, nous irons. Nous regardons très attentivement l'inflation et les coûts mensuels avec toutes les équipes. Nous avons implémenté des outils qui nous permettent de piloter nos déplacements professionnels. Différents leviers nous permettent d’ajuster et de prendre tout de suite des mesures, que ce soit dans un sens ou dans un autre. »