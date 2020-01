Açores : Air France et Sata Azores Airlines signent un partage de codes

Et dans le sens inverse cela fonctionne aussi. En tout, ce sont 70 vols hebdomadaires vers les Açores depuis Lisbonne et Porto et plus de 60 fréquences hebdomadaires entre Paris-Charles de Gaulle et Lisbonne et Porto qui sont concernés.



Concrètement, pour les clients cela permet d'améliorer l'expérience de voyage en simplifiant l'enregistrement avec un seul billet, leurs bagages sont enregistrés jusqu'à leur destination finale et la franchise de bagages est identique à celle offerte sur les vols Air France.



Sata Azores Airlines possède une flotte composée d’un A320, deux A321neo et un A321LR.