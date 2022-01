Adagio aparthotel a trouvé son nouveau directeur général

ACCOR et Pierre & Vacances Center Parcs, les actionnaires de la joint-venture Adagio, lui accordent toute leur confiance et comptent sur sa vision stratégique et son expérience pour poursuivre l’expansion du réseau d’aparthotels en Europe et sur de nouveaux marchés.



« Avec 10 ouvertures prévues en 2022, dont Glasgow, Hambourg et Rome, cette année s’annonce très dynamique et pleine de nouveautés. J’ai pour ambition de développer de façon responsable et engagée la marque Adagio, et en tant que leader européen de l’appart ’hôtellerie, agir concrètement pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux des milieux urbains qui sont les nôtres. » assure Xavier Desaulles.