Arthur Jaeger prend la tête du développement chez Adagio

l’expérience et la vision stratégique d’Arthur sont des atouts précieux alors que nous entamons une nouvelle phase de notre développement

Diplômé en génie civil et en administration des entreprises, Arthur Jaeger a débuté chez, avant de s'orienter vers l’hôtellerie, où il s'est distingué chezÀ ce dernier poste, il a contribué au lancement de nombreux établissements en Europe du Sud et au développement de la filiale française.Sesincluent l’animation des équipes, le déploiement du plan de rénovation pour rehausser la qualité des établissements, et l’orientation vers un modèle "".Arthur Jaeger sera également impliqué dans le soutien aux franchisés et, en s’appuyant sur les actionnaires du groupe pour renforcer le réseau." a déclaré Xavier Desaulles, CEO d'Adagio