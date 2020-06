Adriana Minchella (CEDIV) demande la création d'un ministère du tourisme à Emmanuel Macron

La crise du Covid-19 a mis en lumière l’importance du secteur du Tourisme pour notre pays.



Le gouvernement a érigé notre industrie en priorité nationale et les mesures prises en faveur de ses différents secteurs permettent de redémarrer nos activités avec détermination et de contribuer à la relance progressive de notre économie après cette situation inattendue et d’une violence inouïe.



La transversalité et la complexité de nos activités, leurs poids dans l’économie nationale, régionale et locale sont tels qu’une réforme de notre écosystème s’impose et ce dans les meilleurs délais.



Il nous apparaît souhaitable de confier à un ministère, sous la direction d’une personne connaissant bien les rouages et les réalités de nos différents métiers, cette mission souhaitée par l’ensemble des professionnels du secteur. L’expérience a prouvé, par le passé, que la chose n’est pas aisée et se heurte à un grand nombre de réticences.



Une volonté politique réaliste trouvant son inspiration dans toutes les difficultés que nous traversons doit s’emparer de cette réflexion qui doit être menée rapidement et avec détermination, c’est ce qui nous pousse à envoyer ce courrier au Président Emmanuel Macron.



Le tourisme dépend de tant de ministères, de tant d’administrations qu’il nous apparaît que le ou la Ministre du Tourisme doit être rattaché directement à l’autorité du Premier Ministre.