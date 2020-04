Adriana Minchella : "Nous allons saisir la DGCCRF sur la problématique des transporteurs aériens..."

TourMaG.com - De manière plus générale ne pense-vous pas que la discorde actuelle entre producteurs et distributeurs repose en grande partie sur un défiance dans la capacité du fonds de garantie actuelle à pouvoir rembourser les clients en cas de défaillance ?



Adriana Minchella :"Il y a deux aspects dans cette question. Tout d'abord, ne continuons pas à nous opposer, ce sont des postures dépassées et d’un autre temps.



Jouons le dialogue, la solidarité et la compréhension mutuelle. Le CEDIV à ce point de vue n’est pas en reste. Des propositions ont été faites et les réponses ne devraient pas tarder à nous parvenir.



D’autre part, la situation des garants est en effet préoccupante et celle du nôtre l’APST, après le sinistre Thomas Cook, est précaire certes mais les informations dont je dispose sont rassurantes pour le moment.



Dans une situation évolutive comme celle du Covid 19, on se tient informé en permanence. Nous faisons en sorte que de nouvelles difficultés ne viennent pas s’ajouter à toutes celles que nous vivons actuellement. Anticiper et s’adapter sont plus que jamais des qualités nécessaires."