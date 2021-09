Aérien : "Il faudra couper beaucoup de bois… l’hiver sera rude !" selon Jean-Pierre Sauvage

Comme l’annoncent un certain nombre d’éminents responsables tant de l’aérien que de la distribution, l’hiver risque d’être particulièrement difficile pour notre secteur d’activité.



Il faudra très certainement couper beaucoup de bois...



En d’autres termes avoir un pilotage économique on ne peut plus serré et pour beaucoup d’acteurs procéder à des ajustements opérationnels, voire des restructurations socialement douloureuses.



C’est à tout le moins ce qui se dégage des propos que nous pouvons lire ça et là dans la presse et qui ne prêteraient guère à l’optimisme, même si la prise en compte de certains éléments peut nous inciter à regarder l’avenir de manière moins angoissante.



Tout d’abord l’effet positif du vaccin est réel et au rythme actuel de développement des personnes protégées, tant en France que dans les pays européens, nous pouvons espérer arriver à une forme d’immunité collective dans les semaines à venir.



Voilà qui ouvre de belles perspectives dans un terme relativement proche et, espérons-le modifiera le coloriage de la carte sanitaire en assouplissant les passages transfrontaliers.



Par ailleurs l’exemple du rebond de la demande observé cet été, même si principalement circonscrit aux limites nationales et européennes, est assez prometteur pour une reprise rapide vers des horizons plus internationaux lointains, que ce soit vers l’ouest ou l’est de notre continent .