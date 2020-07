Aéroport de Bordeaux : le Hall B rouvre ses portes le 30 juillet 2020

A mi-parcours de la saison estivale, avec 64 destinations proposées, l’Aéroport de Bordeaux rouvre au public le Hall B, à compter du jeudi 30 juillet 2020.



" A cette date, l’ensemble des accès publics aux Halls A et B seront remis en service ", précise l'aéroport dans un communiqué.



Les enregistrements seront répartis entre les deux aérogares de la manière suivante :



Hall A : enregistrement pour les compagnies Air Transat, Aegean Airlines, British Airways, Luxair, Ryanair, Tunisair, Vueling et Volotea. Arrivées : tous les vols internationaux quelle que soit la compagnie, et certains vols nationaux.



Hall B : enregistrement pour les compagnies Air France, Chalair, EasyJet et KLM. Arrivées : tous les vols nationaux.



Les dispositifs de prévention sanitaire présents dans le hall A seront étendus au hall B, et le public sera invité à maintenir le respect des mesures barrières, notamment de distanciation physique, le port du masque restant obligatoire dans les aérogares.



Les passagers au départ seront invités à consulter l’affectation et le numéro de la porte d’embarquement de leur vol sur les écrans de téléaffichage.