Aerticket veut monter en puissance sur le marché français

Pour planter le décor, Aerticket au niveau mondial c'est : 40 filiales dans le monde et plus 1200 salariés, 3,2 milliards d'euros au BSP, soit "le gros acteur B2B en Europe et au monde " et plus de 7 millions de billets émis par an.



" Nous sommes le leader mondial des brokers et consolidateurs aériens pour les agences et TO au niveau mondial. Nous sommes le plus gros contributeur au BSP en Allemagne " ajoute Andreas Gantenbein.



Aerticket revendique une connexion aux GDS (7 au total dont Amadeus et Sabre), à NDC et en direct connect avec près de 40 compagnies aériennes.



" Nous avons aussi accès à une centaine de IATA dans le monde. Le système recherche en temps réel la proposition la plus pertinente pour l'agence. Les requêtes sont mondiales et certaines compagnies font des efforts avec des tarifs moins chers en fonction des marchés.



Et puis notre volume d'activité au niveau mondial nous permet de bénéficier de négociations avec les fournisseurs qui sont puissantes. " explique Andreas Gantenbein.