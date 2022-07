Appli mobile TourMaG



Afrique : le Maroc et le Cameroun lancent leur visa électronique

À l’instar de leur confrère Togo, c’est au tour du Maroc et du Cameroun d’officialiser le lancement de leur visa électronique pour les voyageurs internationaux. Étape clef pour attirer davantage de voyageurs dans leur destination, le visa électronique permet aussi de faciliter les démarches d’obtention d’autorisation de voyage et surtout, d’assurer un contrôle renforcé aux frontières.

Rédigé par VISAMUNDI le Lundi 18 Juillet 2022

Le Royaume du Maroc Le visa



Depuis le 10 juillet dernier, il n’est plus nécessaire de se rendre au consulat du Maroc pour récupérer son autorisation de voyage. Cette annonce suit le cours entrepris par le Maroc, après la digitalisation des mesures de confinement. La facilitation des démarches permettra à des voyageurs du monde entier d’obtenir un visa d’entrée en 24h pour les demandes de visas express et 72h pour les visas standards. Ce document permettra de séjourner dans le pays pour un maximum de 30 jours avec possibilité de renouvellement jusqu’à 6 mois avec entrées multiples. Ce visa a de quoi ravir les 49 nationalités concernées par ce document. Le visa électronique sera effectif pour 3 catégories de ressortissants étrangers :

- les ressortissants issus de pays disposants d’entrées privilégiées dans l’Espace Schengen et aux Etats Unis, en commençant par Israël et la Thaïlande (la liste est amenée à évoluer mais le gouvernement souhaite débuter par ces deux destinations) ;

- les citoyens étrangers devant présenter une demande de visa marocain et ayant résidé légalement plus de 180 jours en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Suisse, au Royaume-Uni, au Canada, au Japon ou encore aux Etats-Unis ;

- les résidents étrangers possédant un visa Schengen, américain, britannique, australien, canadien ou néo-zélandais valable au minimum 90 jours.



Les restrictions sanitaires actuelles







Si l’on devait citer une activité au Maroc pour vos voyageurs ?



Chefchaouen ! On la surnomme la “Ville bleue » ou “Perle bleue”, du fait de sa médina peinte de toutes les teintes de bleu. Sol, parois des maisons, murs, que des reflets bleus partout qui inspirent les voyageurs à réaliser de beaux clichés ! Situé à flanc de montagne, l’endroit mythique propose une balade au cœur des ruelles escarpées de la vieille ville, et permet de découvrir des marchés locaux et d’accéder à une vue imprenable sur la ville. Autrement, entre les kasbahs, les vieilles médinas, les palmeraies et les déserts, le Maroc peut répondre à toutes les envies des voyageurs !

Le Cameroun Le visa



Dernière destination à faire parler d’elle et souhaitant lancer son tourisme national : le Cameroun. Territoire encore très peu développé quant à ce secteur, le pays a pourtant tout pour séduire avec ces paysages plus diversifiés les uns que les autres. Le Cameroun a décidé, dans une optique de limitation des paiements en cash pour les démarches d’obtention de visas, d’adopter le visa électronique. Cette solution va permettre à l’Etat de sécuriser ses finances et les flux de données. Cette décision amène le pays à dépenser des fonds importants pour la mise en place du matériel nécessaire dans les aéroports du territoire. Le visa électronique entrera donc officiellement en vigueur courant juillet 2022. Le Cameroun espère relever le niveau de ses infrastructures et répondre aux différents problèmes rencontrés par les Camerounais de la diaspora et les ressortissants étrangers.



Les restrictions sanitaires actuelles



Actuellement,



Si l’on devait citer une activité au Cameroun pour vos voyageurs ?



Visiter l’île de Manoka, lieu historique par excellence. Encore épargnée par le tourisme de masse, elle fait partie des merveilles touristiques du Cameroun avec un écosystème impressionnant par sa diversité. Une autre particularité de l’île de Manoka, c’est d’avoir réussi à conserver les traces du passage des colons allemands. On y trouve par exemple les vestiges de la prison de Manoka, construite en béton armé, avec un niveau de résistance qui faisait de cette forteresse un lieu impénétrable et indestructible. Malgré les années qui ont coulé, le fort est toujours debout et est comme une curiosité à découvrir lors d’une visite sur l’île. Autrement, le Cameroun correspondra aux amoureux de randonnées souhaitant admirer de larges panoramas juchés sur des chaînes montagneuses, mais également aux flâneurs désireux de se reposer sur de belles plages. Dernière destination à faire parler d’elle et souhaitant lancer son tourisme national : le Cameroun. Territoire encore très peu développé quant à ce secteur, le pays a pourtant tout pour séduire avec ces paysages plus diversifiés les uns que les autres. Le Cameroun a décidé, dans une optique de limitation des paiements en cash pour les démarches d’obtention de visas, d’adopter le visa électronique. Cette solution va permettre à l’Etat de sécuriser ses finances et les flux de données. Cette décision amène le pays à dépenser des fonds importants pour la mise en place du matériel nécessaire dans les aéroports du territoire. Le visa électronique entrera donc officiellement en vigueur courant juillet 2022. Le Cameroun espère relever le niveau de ses infrastructures et répondre aux différents problèmes rencontrés par les Camerounais de la diaspora et les ressortissants étrangers.Actuellement, pour pouvoir accéder au territoire camerounais , un test antigénique gratuit sera administré dès l'arrivée à l’aéroport, et où les résultats seront également communiqués. Les personnes dont le test est positif devront s'auto-isoler jusqu'à ce qu'un test PCR négatif soit confirmé. Les masques faciaux sont toujours obligatoires dans les espaces publics, les environnements clos et dans les transports publics., lieu historique par excellence. Encore épargnée par le tourisme de masse, elle fait partie des merveilles touristiques du Cameroun avec un écosystème impressionnant par sa diversité. Une autre particularité de l’île de Manoka, c’est d’avoir réussi à conserver les traces du passage des colons allemands. On y trouve par exemple les vestiges de la prison de Manoka, construite en béton armé, avec un niveau de résistance qui faisait de cette forteresse un lieu impénétrable et indestructible. Malgré les années qui ont coulé, le fort est toujours debout et est comme une curiosité à découvrir lors d’une visite sur l’île. Autrement, le Cameroun correspondra aux amoureux de randonnées souhaitant admirer de larges panoramas juchés sur des chaînes montagneuses, mais également aux flâneurs désireux de se reposer sur de belles plages.

