Agents de voyages : gagnez une cabine double à bord du MSC World Europa

MSC Croisières sillonne les mers de la Méditerranée et des Caraïbes tout au long de l'année.La compagnie propose également des itinéraires saisonniers vers l'Europe du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Amérique du Nord, Dubai-Abu Dhabi & Qatar ainsi que l'Égypte, Arabie Saoudite & la Mer Rouge., inauguré en décembre 2022, est le premier navire de la classe World avec 22 ponts, 47 mètres de largeur, 2 626 cabines et plus de 40 000m2 d’espaces publics.Spectacles à grande échelle, espaces et activités pensés pour les familles, vaste choix de restaurants et bars, le MSC World Europa a pour ambition d'offrir des croisières nouvelle génération.Ce navire révolutionnaire est le premier d'une nouvelle classe de navires propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL), le combustible fossile le plus propre au monde. Il offre également des technologies de pointe en matière d'efficacité énergétique, de réduction des émissions et de gestion des déchets.