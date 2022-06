MSC Croisières dévoile le MSC World Europa

Et comme le MSC World Europa se veut le navire de la démesure, il comptabilisera 7 piscines et 13 bains à remous, avec notamment une piscine dédiée aux enfants ainsi que des toboggans, ou encore « la Plage ».



Pour sa saison inaugurale, MSC a prévu de le positionner dans le Golfe Persique.



Une croisière spéciale de 4 nuits débutera le 20 décembre depuis Doha vers Dubaï. Le navire commencera ensuite son itinéraire régulier de 7 nuits au départ de Dubaï avec une escale à Abu Dhabi, sur l’île de Sir Bani Yas, puis à Doha pour terminer.



Le 25 mars 2023, le MSC World Europa mettra le cap sur la Méditerranée pour l’été avec des croisières de 7 nuits au départ de Marseille, et des escales dans les ports italiens de Gênes, Naples et Messine, ainsi qu’à la Valette à Malte et à Barcelone en Espagne.



Il sera aussi le premier navire au Gaz Naturel Liquéfié (GNL) de la flotte MSC Croisières et parmi les plus avancés sur le plan environnemental.