MSC World Europa : des concepts gastronomiques exclusifs pour un voyage culinaire inoubliable

Actuellement en construction à Saint-Nazaire, le MSC World Europa, futur fleuron de la compagnie, offrira une expérience culinaire unique à ses hôtes. Dès le printemps 2023, partez à la découverte de la Méditerranée et d’une offre gastronomique raffinée sur des croisières de 7 nuits au départ de Marseille avec des escales à Gênes, Naples et Messine en Italie, La Valette à Malte et Barcelone en Espagne. Le MSC World Europa offrira à ses hôtes un véritable voyage gastronomique avec plus de 30 nouveaux concepts immersifs de restauration et de mixologie, axés avant tout sur la créativité et les saisons.

Rédigé par MSC Croisières le Lundi 4 Juillet 2022

Bars & Lounges : de la mixologie à la brasserie pour des nouveaux concepts détonants

La croisière nouvelle génération offre de nouvelles expériences toujours plus immersives. Le MSC World Europa comptera pas moins de sept nouveaux concepts et de nouvelles façons de se faire plaisir.



● NOUVEAU ! Coffee Emporium. Ce nouveau café chic et moderne fera le bonheur des amateurs de grands crus avec certains des meilleurs cafés du monde, incluant entre autres un mélange de cafés signature, ainsi que le café Lavazza « Voix de la Terre For Planet » certifié Rainforest Alliance. Les hôtes choisissent la façon dont ils préfèrent que leur café soit préparé et servi : à la française, à l’italienne, à la turque ou à la marocaine. Selon leurs préférences, leur café est accompagné de petites gourmandises. Lavazza, l’un des plus grands torréfacteurs au monde, développera un « café signature MSC Croisières » qui sera également disponible à la vente en paquet pour le déguster à la maison. Tous ces délicieux cafés pourront être dégustés à toute heure de la journée.



● NOUVEAU ! Raj Polo Tea House remonte le temps au siècle dernier, en Inde, dans un cadre tropical reposant où les traditions du thé indien et anglais se côtoient. Les hôtes peuvent y savourer l’incontournable English Breakfast ou le fameux Tea Time de l’après-midi. La carte des boissons comprend aussi du thé infusé à froid, des thés glacés, des cocktails à base de thé ou encore des digestifs à base de thé.



● Masters of the Sea : le Pub anglais signature de MSC Croisières a été revisité : désormais réparti sur deux niveaux, il intègre un nouveau concept de micro-brasserie où une bière signature MSC Croisières sera brassée directement à bord, grâce à la collaboration avec un maître brasseur primé dont l’identité sera prochainement révélée.



● NOUVEAU ! The Gin Project est le bar incontournable pour les amateurs de gin, avec plus de 70 gins artisanaux, des cocktails classiques préparés par des « gin-men » experts, ainsi que des shakers Crawley’s vintage mis à disposition des hôtes pour tester leurs talents en mixologie et préparer eux-mêmes leurs cocktails.



● NOUVEAU ! Elixir – Mixology Bar est LE bar du moment pour des cocktails branchés, animé par des mixologistes talentueux. Cet espace offre une magnifique terrasse pour y déguster un apéritif ou un digestif en admirant les plus beaux paysages, ainsi qu’un Liquor Corner pour savourer les meilleurs spiritueux.



● Fizz – Champagne Bar : des bulles sous toutes leurs formes dans ce bar revisité par rapport aux autres navires de la flotte. Dans ce lounge somptueux, le champagne se savoure dans une ambiance élégante, accompagné d’une sélection de caviar et de fruits de mer frais.



Parmi les autres bars incontournables à retrouver à bord du MSC World Europa, le Zest – Juice Bar avec des boissons healthy, le Malt Lounge pour les amateurs de cigares, de whisky ou de cognac, ou le Sweet Temptations pour une expérience autour des glaces et des yaourts glacés.

Une offre de restauration pour tous les goûts Les options de restauration à bord du MSC World Europa offrent aussi de nouveaux concepts originaux.



● NOUVEAU ! Chef’s Garden Kitchen est une véritable oasis pour les gourmands. L’offre se concentre sur des ingrédients frais et de saison en provenance directe des producteurs et comprend aussi un jardin hydroponique de micro-pousses qui sont cultivées à bord pour la préparation des plats. La culture de ces micro-pousses au sein même du restaurant crée un très beau décor végétal.



● NOUVEAU ! La Pescaderia offre des poissons et des fruits de mer frais, présentés à la façon d’un marché méditerranéen. Les hôtes peuvent choisir eux-mêmes leur poisson ou commander des plats à emporter. Ce restaurant offre aussi une variété de mezze méditerranéens, à déguster en salle ou en terrasse.



● NOUVEAU ! Luna Park Pizza & Burger est un espace buffet décontracté, à l’ambiance lumineuse et au design créatif. Il offre une expérience interactive qui comprend des jeux pour toute la famille et un menu axé sur les grands classiques américains comme des « coney dogs », des bretzels salés ou encore le fameux « funnel cake », beignet typique des Etats-Unis.



Les restaurants incontournables de la compagnie sont également au rendez-vous à bord du MSC World Europa comme le steakhouse à l’américaine Butcher’s Cut ; le Kaito Teppanyaki & Sushi Bar toujours aussi divertissant et savoureux ; ainsi que le concept le plus récent : Hola! Tacos & Cantina, inspiré de la cuisine latino-américaine.



