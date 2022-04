"Aimer la Martinique" une campagne pour sensibiliser à l'importance du tourisme

Dans sa démarche de sensibilisation de la population martiniquaise à l'importance du développement touristique de la destination, le Comité Martiniquais du Tourisme lance sa toute nouvelle campagne : « Aimer La Martinique ».



La campagne répond à plusieurs objectifs principaux : accroître l'implication de la population dans le développement touristique, faire de chaque Martiniquais un acteur et un ambassadeur de la destination, fédérer et rassembler les populations locales pour in fine, augmenter le taux de satisfaction des touristes.



Le Comité Martiniquais du Tourisme rappelle des chiffres majeurs : en 2021, 964 000 voyageurs se sont rendus en Martinique. Un tourisme générant 1 500€ de revenus par an et par habitant, grâce aux différentes activités liées au tourisme.



Encore, 12 000 000 repas sont cuisinés chaque année pour ces touristes, avec des produits du terroir antillais. Côté préservation de l’environnement, ce sont 80 jardins et parcs qui sont entretenus toute l’année grâce au tourisme.