Air Algérie lance une consultation pour l'achat de 10 avions en leasing

Air Algérie a fait son retour à Lorraine Aéroport



Air Algérie fait son retour à Lorraine Aéroport. Jusqu'au 25 mars 2023 la compagnie proposera 4 vols hebdomadaires de et vers Alger (lundi / mardi / mercredi / samedi) et 1 vol hebdomadaire de et vers Constantine (mercredi).



Pour rappel, Air Algérie a effectué son dernier vol commercial à Lorraine Aéroport en mars 2020. "La compagnie était jusqu'alors en progression constante sur la plateforme. En effet, en 2019, Lorraine Aéroport a enregistré plus de 57 000 passagers à destination d’Alger, Oran et Constantine. Une année record" explique la plateforme.



En raison de la pandémie, le trafic aérien mondial avait été suspendu et la compagnie a dû interrompre sa programmation pendant 2 ans et demi.