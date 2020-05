Air Corsica rouvre 14 lignes en juin

Air Corsica va étoffer ses capacités et les fréquences de ses vols au départ et à destination des quatre aéroports corses.



A partir de mardi 2 juin :

- Reprise des vols Ajaccio-Paris et Bastia-Paris, en partenariat avec Air France, dans un premier temps sur l’aéroport Charles de Gaulle, terminal 2F, dans l’attente de la réouverture de l’aéroport d’Orly, " que la compagnie continue de réclamer avec fermeté",



- Reprise des vols Calvi-Nice et Figari-Nice, assurés une fois par jour en semaine,



- Doublement des fréquences sur les lignes Ajaccio-Nice et Bastia-Nice, permettant de nouveau d’effectuer l’aller-retour dans la journée en semaine.



A partir de vendredi 5 juin :

- Reprise des vols Calvi-Paris et Figari-Paris, venant compléter le dispositif amorcé le 2 juin.



A partir de samedi 6 juin :

- Reprise des vols Ajaccio-Marseille, Bastia-Marseille, Calvi-Marseille, Figari-Marseille, Ajaccio-Nice et Bastia-Nice en week-end.