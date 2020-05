Air France - KLM accuse une perte de 1,8 milliard d'euros résultats du 1er trimestre

Perte d'exploitation de 815 millions d'euros, perte nette de 1,8 milliard d'euros, le groupe Air France - KLM est profondément impacté par la crise liée à l'épidémie de coronavirus au 1er trimestre 2020.

Jeudi 7 Mai 2020

Air France - KLM a accuse une perte nette de 1,8 milliard d'euros et une perte d'exploitation de 815 millions d'euros au cours du premier trimestre 2020.



La crise liée à l'épidémie du coronavirus a profondément impacté le groupe. La baisse des capacités en mars 2020 a chuté de -35% et pour le deuxième trimestre 2020, ce taux va descendre à -95%, puis "remonter" à -80% pour le troisième trimestre 2020 par rapport à l'année dernière selon les prévisions du transporteur.



Pour limiter les dépenses, le groupe a engagé une réduction des coûts, ces derniers sont réduits de 500 millions d’euros sur l’année 2020, les investissements sont réduits à 2,4 milliards d’euros en 2020 (-1,2 milliard par rapport à ce qui était prévu) et "l’impact positif découlant des mesures d’activité partielle pour le Groupe et la réduction de la rémunération variable des équipages est estimé à 350 millions d'euros par mois au deuxième trimestre 2020." indique le groupe dans un communiqué.



Air France KLM va notamment reporter la livraison de 3 Airbus 350 à 2021.





Un nouveau plan de transformation sera présenté au cours de l'été. Lors d'une audition devant le Sénat le 22 avril 2020, les dirigeants de la compagnie avaient d'ores et déjà annoncé vouloir accélérer la restructuration du réseau domestique.



Pour sortir la tête de l'eau, l'Etat français s'est engagé à verser 7 milliards d'euros à Air France sous forme de prêts garantis, tandis que les Pays-Bas apporteront 4 milliards à KLM. Un nouveau plan de transformation sera présenté au cours de l'été. Lors d'une audition devant le Sénat le 22 avril 2020, les dirigeants de la compagnie avaient d'ores et déjà annoncé vouloir accélérer la restructuration du réseau domestique. "Nous allons accélérer le plan de transformation et réduire l'activité sur ce réseau. Il y aura un impact social," avait alors précisé Ben Smith, PDG du Groupe.

