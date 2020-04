Air France : Ben Smith veut accélérer la restructuration du réseau domestique accélération aussi sur le plan environnemental

Les dirigeants d'Air France - KLM auditionnés par le Sénat souhaitent accélérer le plan de transformation d'Air France. Dans ce cadre, Benjamin Smith le PDG du groupe souhaite notamment passé à la vitesse supérieure sur la restructuration du réseau domestique. Il y aura un impact social a-t-il précisé.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 22 Avril 2020

Le réseau domestique d'Air France va faire les frais de la crise liée au coronavirus.



Auditionné par le Sénat, Benjamin Smith PDG d'Air France - KLM est revenu sur "l'extrême gravité " de la situation. " Jamais le transport aérien n'a été confronté à une telle crise depuis ses origines " a t-il rappelé.



Déjà plusieurs compagnies à l'image d'Air Mauritius, ou de Virgin Australia se sont déclarées en cessation des paiements. Norwegian Air Shuttle a de son côté annoncé la faillite de 4 de ses filiales au Danemark et en Suède.



"Il y aura d'autres faillites" prévient le PDG "et la France ne sera pas épargnée ". Dans ce contexte, le patron du groupe souhaite accélérer.



" La crise nous impose d'accélérer la transformation sur le plan environnemental " mais aussi " sur la restructuration du réseau domestique " a indiqué Anne Rigail directrice générale d'Air France également auditionnée par le Sénat.



" Nous avons vraiment beaucoup de travail. Nous avons tellement perdu d'argent. Nous sommes confrontés à la concurrence du train et des low cost. Nous allons accélérer le plan de transformation et réduire l'activité sur ce réseau. Il y aura un impact social " a ajouté Ben Smith.



L'activité domestique a enregistré une perte de 220 M€ en 2019, rappelle Anne Rigail.

Des mesures sanitaires mises en place à bord et au sol Actuellement Air France opère un programme de vols minimum, compris entre 2 et 3% de ses capacités habituelles.



Pour affronter la crise, le groupe a mis en oeuvre les mesures mises en place par le gouvernement : chômage partiel, report de charges et de cotisations sociales...



Sur le plan environnemental, le transporteur a réaffirmé ses engagements : une réduction de 50% des émissions de CO2 par passager-kilomètre d’ici à 2030, la construction d'une filière française de bio-carburant et l'optimisation de la flotte avec la sortie des appareils les plus polluant et l'arrivée d'A350 et A320 moins gourmands en carburant.



Mais pour poursuivre, le groupe est en train de négocier une aide sous forme de prêt avec les Etats français et néerlandais : Prêt Garantie par l'Etat ou prêt direct de l'Etat " si besoin " a également indiqué Anne-Marie Couderc la présidente d'Air France-KLM ajoutant : l'entreprise " a besoin de liquidités au troisième trimestre 2020."



"Ces prêts nous engagent et devront être remboursés " a précisé Ben Smith. Selon la Tribune le gouvernement français serait prêt à garantir désormais 90% voire davantage des prêts bancaires dont Air France a besoin pour traverser la crise, contre 70% initialement.



Autre sujet de préoccupation : la mise en place de mesures sanitaires pour les salariés et les passagers. " Nous devons garantir la sécurité des clients et des collaborateurs " a précisé Anne Rigail.



Pour ce faire, le nettoyage des appareils a été renforcé (procédure de désinfection, renouvellement de l'air à bord toutes les 3 minutes, répulsif virucide...). Gel hydroalcoolique, masques pour le personnel mais également pour les passagers lorsque les coefficients de remplissage ne permettent pas de mettre oeuvre la distanciation sociale sont d'ores et déjà mis en place.



La directrice générale d'Air France se veut rassurante sur ce point : "Nous réfléchissons à fournir en plus des lingettes aux clients. Actuellement les taux de remplissage tournent en moyenne autour des 30 à 40% et permettent de séparer les passagers. Lorsque ce n'est pas le cas nous leur fournissons des masques " a-t-elle précisé.

