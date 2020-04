Air France et Transavia ont rapatrié plus de 270 000 passagers dont 150 000 Français

L’activité d’Air France se concentre désormais sur l’exécution d’un programme de vols minimum, équivalent à 5% environ des capacités habituellement offertes, indique le communiqué de la compagnie.



"Celui-ci est destiné d’une part à préserver la continuité territoriale vers de grandes villes françaises et les Outre-mer, et d’autre part à maintenir une ligne de vie avec des grandes métropoles européennes et mondiales, permettant le transport de passagers et de fret."



Air France participe par ailleursau pont aérien entre la Chine et la France pour le transport de masques et matériel médical. 7 vols sont assurés chaque semaine au moyen de Boeing 777 cargo et de Boeing 777 habituellement utilisés pour le transport de passagers et à bord desquels du matériel est transporté dans les soutes et en cabine.