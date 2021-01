Air France, Transavia : le SNPL signe un accord d'APLD

Après plusieurs mois de négociations, le SNPL Air France-Transavia France a signé ce vendredi 22 janvier un accord d’activité partielle longue durée pouvant s’appliquer deux ans pour l’ensemble des pilotes de ligne d’Air France et de Transavia France.



" La rémunération des pilotes de ligne d’Air France et de Transavia France est ainsi en baisse de plus de 20 %, et jusqu’à 40 % pour certains profils tels les instructeurs" indique un communiqué du SNPL.



Couplée à la diminution de près de 10 % de l’effectif pilotes à la suite de l’accord de Rupture Conventionnelle Collective de l’été dernier "ayant vu partir parmi les plus hauts salaires de notre profession, c’est une baisse sans précédent de la masse salariale pilotes à laquelle nous assistons et qui aidera le groupe Air France à traverser la tempête provoquée par la Covid 19."