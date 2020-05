Air France : remboursement des vols annulés au 15 mai, quid des agences de voyages ?

Quant aux avoirs déjà émis et ceux à venir, dans le cadre du Covid-19, ils verront leur attractivité renforcée grâce à une majoration de 15% de la valeur totale du billet initial pour l’achat d’un nouveau voyage sur AFKLDLVS.



Pour les vols annulés avant le 15 mai 2020, les conditions précédentes s’appliquent, à savoir que les tarifs non remboursables bénéficieront après 12 mois du remboursement de la valeur des coupons de vol inutilisés, si aucune nouvelle réservation n'a été effectuée.



"Les procédures de vente et d’après-vente associées à cette nouvelle politique sont en cours de réalisation. Une large communication sera faite à toutes les agences dès que ces procédures seront disponibles " précise encore la compagnie.