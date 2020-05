Air France - KLM : le remboursement des billets annulés désormais possible

Air France et KLM ont décidé d'ajuster leur politique de remboursement pour les annulations de vols effectives à partir du 15 mai.



Les clients concernés auront le choix entre un avoir ou un remboursement. " Toutefois, compte tenu de l'ampleur de la crise et du nombre d'annulations, le traitement de ces demandes pourrait prendre plus de temps " prévient le groupe de transport.



Air France et KLM annonce également que les avoirs émis avant ou après le 15 mai seront bonifiés de 15% de la valeur totale du billet initial. "Cette valeur supplémentaire peut être utilisée pour une nouvelle réservation mais ne sera pas incluse dans le remboursement après 12 mois si aucune nouvelle réservation n'a été effectuée" prévient les compagnies dans un communiqué commun.