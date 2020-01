Air Sénégal : nouvelle ligne Dakar - Cap Skirring

Air Sénégal lance une nouvelle ligne domestique entre Dakar et Cap Skirring. Les deux vols hebdomadaires sont opérés les vendredis et dimanches entre l’Aéroport International Blaise Diagne de Dakar et l’aéroport international de Cap Skirring.



C’est un ATR72 configuré en bi-classes (économique et premium) qui opère les rotations. Les passagers au départ de Paris CDG bénéficient ainsi d’une correspondance de 2h30 entre les deux vols. Cap Skirring, dans la région de la Casamance, est une station balnéaire au sud-ouest du Sénégal.