Air Tahiti Nui, le plus court chemin vers la Polynésie !

Configurés en tri-classes (Poerava Business, Moana Premium et Moana Economy) ces appareils nouvelle génération sont équipés des dernières évolutions de confort et de technologie pour une expérience de voyage immersive, toujours dans un esprit d’accueil polynésien. Indéniablement liée à la destination qu’elle dessert, la compagnie prend soin d’offrir à ses passagers un dépaysement total et cela dès l’embarquement notamment par une fleur de tiare cueillie à Tahiti et donnée à chacun des passagers.