Air Tahiti Nui maintient la desserte de Tahiti via la Guadeloupe ou le Canada

Air Tahiti a pu maintenir sa desserte de et vers Papeete en trouvant plusieurs alternatives : vol direct, ou liaison via Pointe-à-Pitre en Guadeloupe ou Vancouver au Canada.

Rédigé par La Rédaction le Dimanche 15 Mars 2020

La compagnie Air Tahiti Nui adapte son programme de vols suite à l'annonce du Président Trump de refuser les voyageurs en provenance d'Europe.



Le transporteur qui vole vers Papeete via Los Angeles a trouvé plusieurs plan B pour poursuivre son plan de vols.



Ainsi le vol TN08 PPT-LAX-CDG au départ de Papeete vendredi 13 mars 2020 a été assuré exceptionnellement sans escale vers Paris.



Celui (vol TN07 CDG-LAX-PPT) au départ de Paris du samedi 14 mars a été opéré via Vancouver au Canada.



Plusieurs autres vols prévus dans les jours à venir seront assurés via Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.

Voici le détail : Le vol TN07 CDG-LAX du dimanche 15 mars prévu au départ à 11H35 est reporté.



-Il partira le lundi 16 mars à 11H35 et fera escale à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe avant son arrivée à Papeete prévue le mardi 17 mars à 00H30, heure locale.

-les passagers de ce vol se rendant à Los Angeles seront réacheminés sur d’autres compagnies.



Le vol TN07 LAX-PPT du dimanche 15 mars prévu au départ de Los Angeles à 17h15 pour une arrivée à 22h25 est annulée



-Les passagers seront protégés sur le vol TN101 du dimanche 15 mars LAX - PPT prévu au départ de Los Angeles à 23h55 pour une arrivée à Papeete le lendemain lundi 16 mars à 5h05.



Le vol TN08 PPT-LAX-CDG du mardi 17 mars prévu au départ à 23H15 est maintenu.



-L’escale originellement prévue à Los Angeles se fera à Pointe-à-Pitre. Son arrivée à Paris est prévue le jeudi 19 mars à 9H10.

-les passagers de ce vol se rendant à Los Angeles seront réacheminés par le vol TN102 Papeete – Los Angeles du mercredi 18 mars, départ de Papeete à 23H59, arrivée à Los Angeles à 10H40.



Le vol TN07 CDG-LAX-PPT du jeudi 19 mars prévu au départ à 11H35 opèrera à l’horaire prévu :



-il fera cependant escale à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Son arrivée à Papeete est prévue le même jour à 22H20, heure locale.

-les passagers de ce vol se rendant à Los Angeles seront réacheminés sur d’autres compagnies.



Le vol TN07 LAX-PPT du jeudi 19 mars prévu au départ à 17H15 est annulé. Les passagers de ce vol seront reprotégés sur le vol TN101 LAX-PPT du vendredi 20 mars, départ 23H55.



Nous invitons les passagers dont le vol d’origine a été modifié à contacter Air Tahiti Nui ou leur agence de voyage pour toutes informations complémentaires.

Air Tahiti Nui présente ses excuses pour les désagréments causés par ces modifications et invite ses clients à visiter son site internet www.airtahitinui.com pour consulter ses horaires.

