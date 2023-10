Air Tahiti Nui s’associe à Mareva Galanter

Air Tahiti Nui, lien indéniable entre la France et la Polynésie, s’associe avec Mareva Galanter à l'occasion de la sortie de son album “Paris-Tahiti” pour faire rayonner la culture polynésienne qui fait partie de l'ADN d’Air Tahiti Nui. Rencontre croisée avec Jean-Marc Hastings, Directeur France & Europe d’Air Tahiti Nui, et Mareva Galanter lors du salon IFTM Top Résa à Paris, pour évoquer son rôle d’Ambassadrice de la compagnie.

Rédigé par Air Tahiti Nui le Vendredi 13 Octobre 2023

Le salon IFTM était l’occasion pour la compagnie Air Tahiti Nui d’afficher sa bonne mine à l’aube de ses 25 ans, qu’elle fêtera en novembre 2023, et de fêter son 6ème titre consécutif de « Five Star Major Airline » au classement APEX.



Mais la compagnie affiche également une dose de glamour ce mercredi 4 octobre : Mareva Galanter, Ambassadrice Air Tahiti Nui, chanteuse, comédienne, animatrice TV, Miss Tahiti 1998 et Miss France 1999, se prête au jeu des interviews. La compagnie a joué un beau rôle dans la réalisation de son dernier album « Paris-Tahiti » en permettant à la chanteuse d’enregistrer à Tahiti, avec ses musiciens parisiens et polynésiens, un album aux sonorités les plus authentiques possibles.



Deux tickets d’Or à trouver Avec ce partenariat, Air Tahiti Nui s’offre une nouvelle ambassadrice de choix, fidèle à son ADN polynésien, et compte bien faire rêver le grand public et inspirer de futurs voyages : la compagnie a dissimulé 1 ticket d’Or dans un CD et 1 ticket d’Or dans un vinyle (sorti le 9 octobre), offrant chacun un voyage pour 2 personnes, ainsi que des codes promo qui donneront accès à des tarifs préférentiels sur les vols Paris-Tahiti. Les deux tickets d’Or n’ont pas encore été trouvés… Il reste donc aux fans encore toutes leurs chances de gagner un voyage de rêve.



Air Tahiti Nui sera également présente aux côtés de Mareva lors de la soirée de son concert à l’Alhambra, le 23 novembre à Paris, qui promet d’être un voyage. L’occasion de rappeler l’engagement d’Air Tahiti Nui de faire de chaque voyage une occasion de partager l’esprit d’hospitalité, d’aventure et la culture polynésienne : un sourire et une fleur de tiaré offerts à chaque passager, et le dépaysement est garanti dès l’embarquement.



Air Tahiti Nui opère jusqu’à 7 vols par semaine entre Paris-CDG et Tahiti :

● via Seattle depuis le 14 juin (2 vols par semaine),

et dessert également les deux villes américaines comme destinations finales.



Les tarifs Air Tahiti Nui sont TOUT COMPRIS avec repas (boissons alcoolisées incluses) et collations, bagage à main, bagage cabine, bagage de 23 kg en soute (en classe éco) ainsi qu’un bagage supplémentaire contenant un équipement sportif.



Réservations sur le nouveau site web de la compagnie



Contacter Air Tahiti Nui Helpdesk :

helpdesk.fr@airtahitinui.com



Réservations :

Centre d'Appels (Paris)

Tél : 0825 02 42 02 (0,15€ / mn)

Email :

Lun-Ven 8h00 à 19h00 / Sam 9h00 à 17h00 (sauf jours fériés)



Service commercial :

Email :



Service groupe :

Email :



Site web :

www.airtahitinui.com



