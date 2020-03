Air Transat annule les frais de modification sur les réservations existantes

La compagnie précise que cette facilité commerciale vient en complément de l'offre de flexibilité communiquée le 4 mars dernier. Pour rappel elle permet de modifier sans frais la date du voyage ou encore leur destination jusqu’à 24 heures avant le départ.



Elle s’applique sur les réservations effectuées entre le 4 et le 31 mars 2020 inclus, hors tarif Éco Budget, pour des voyages d’ici le 31 octobre 2020 (le report devant être effectué dans l’année qui suit la date initiale prévue et la différence tarifaire en cas de tarif plus élevé sur la nouvelle réservation étant à la charge du client).