Airbnb veut se servir de l'IA pour démasquer les locataires aux profils douteux

Objectif et pas des moindres : détecter parmi les membres de la plateforme la psychopathie, la violence, le névrosisme ou le narcissisme grâce à l'IA.



Pour accéder à ces informations, elle compte aspirer toutes les informations disponibles sur la toile : casier judiciaire, réseaux sociaux, vidéos, images...



Ensuite une note de "compatibilité" sera attribuée entre le loueur et le locataire. C'est la start-up Trooly, spécialisée dans l'analyse de données qui va être en charge de cette mission épineuse. La jeune pousse a été rachetée par Airbnb en 2017.



Si d'un point de vue déontologique cet outil pose questions, reste également le point épineux de la législation, avec des situations bien différentes selon les pays concernant l'utilisation et la confidentialités des données personnelles...



Un vaste sujet qui n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre...