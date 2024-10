Aja Godais rejoint NG Travel au poste de COO

Je suis ravie de rejoindre NG Travel et motivée à contribuer à une expérience client toujours plus fluide et personnalisée. En plaçant l'innovation au cœur de nos actions, nous visons à répondre de manière réactive et précise aux attentes de nos clients,

» a déclaré Aja Godais.Aja Godais occupait auparavant le poste de directrice marketing de Worldia. Récemment NG Travel a également annoncé la nomination de Gianluca Martini Directeur Commercial de Boomerang Voyages.Il succède à Philippe Sangouard qui devient Directeur du Développement du groupe NG Travel.