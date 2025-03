AlUla (Arabie Saoudite) : Gwénaëlle Delos, nommée directrice tourisme d'AFALULA

L’Agence Française pour le développement (AFALULA) annonce la nomination de Gwénaëlle Delos au poste de Directrice du Tourisme et de l’Innovation. Elle rejoindra également le Comité exécutif de l’Agence.Forte de plus de 20 ans d’expérience dans le développement et la promotion de destinations touristiques, Gwénaëlle Delos a notamment occupé le poste de Directrice France chez Interface Tourism – Hopscotch Tourism à Paris. Elle a également dirigé le bureau d'Atout France pour le Royaume-Uni et l’Irlande à Londres. Son expertise internationale s’est enrichie par des responsabilités de direction en Suède et au Danemark, couvrant les marchés nordiques et baltes.La Communication Institutionnelle sera confiée à Catherine Pégard (ancienne présidente du Château de Versailles), Directrice du Développement Culturel et membre du Comité Exécutif. Ces décisions interviennent dans le cadre du départ prochain de Mathias Curnier , membre du Comité Exécutif, en charge du Tourisme, de la destination et de la Communication Institutionnelle (Marketing, Relations Publiques & Innovation) présent depuis la création de l'Agence en 2018, et qui a choisi d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie professionnelle.