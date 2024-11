Formation : AlUla lance un campus dédié au tourisme

Premier établissement de ce genre en Arabie saoudite , leet accueillera unpour des programmes de trois ans en arts culinaires, hôtellerie et tourisme. Ces formations visent à permettre aux jeunes talents de contribuer au développement d'AlUla, tout en acquérant desdans le nord-ouest du Royaume.Ouverts aux jeunes diplômés d'AlUla et aux ressortissants saoudiens de tout le pays, lesincluront des traditions et techniques de la gastronomie française. Les programmes en hôtellerie et tourisme couvriront, quant à eux, les