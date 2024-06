Webinaire spécial AlUla et Red Sea Global en juin

AlUla et Red Sea Global en France organiseront un webinaire de formation sur leurs destinations le mardi 18 juin prochain à 10h30.Les participants pourront se former à The Red Sea & Amaala, de nouvelles destinations en Arabie Saoudite. Pour rappel, Red Sea International (RSI) accueille depuis septembre 2023 ses premiers voyageurs.Parmi les points forts de la destionation : le quatrième plus grand récif de corail au monde, des plages immaculées, des hébergements haut de gamme... Aminata Konté de Red Sea Global en France animera cette session de formation.