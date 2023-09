Red Sea Global s'associe au Conseil mondial du voyage et du tourisme

The Red Sea et Amaala ont choisi d'aller au-delà de la durabilité et de chercher à avoir un impact positif et régénérateur sur l'environnement et la société. Ce partenariat nous permet également de montrer à l'industrie ce que nous avons réalisé, de démontrer qu'il existe une meilleure façon de se développer et d'opérer, et d'encourager les autres à poursuivre un tourisme régénérateur pour le bénéfice des personnes et de la planète.

L’annonce de lapermet à RSG de partager des savoirs et des méthodes efficaces avec un réseau de leaders industriels et d'experts alignés sur sa vision d'un tourisme plus durable Comme l’a expriméchef de groupe de la marque et du marketing mondial chez Red Sea Global, "Ce partenariat offre à RSG l'accès à l'De plus, RSG pourra diriger les initiatives clés du WTTC telles que "Voyage et mobilité" ainsi que "Avenir durable et Transformation numérique".