Alain Le Scouezec annonce son départ du Groupe Salaün

C'est via un post sur son réseau LinkedIn que nous avons appris la nouvelle.



Alain Le Scouezec, jusqu'à présent directeur des ventes de Salaün Holidays, a quitté ses fonctions le 31 janvier 2022.



"J’ai 65 ans, il est temps de laisser la place, beaucoup de "jeunes" frappent à la porte ou aimeraient évoluer, il faut du sang neuf, de nouvelles idées et méthodes, plus dans l’air du temps. Nous travaillons encore pas mal comme quand j’ai commencé et si cela s’est avéré efficace cela l’est peut-être moins maintenant ! ", explique-t-il.



Il ne tire toutefois pas un trait sur sa carrière, puisqu'il a opté pour le statut d’autoentrepreneur. " Peut être puis-je encore effectuer des missions ponctuelles pour qui aurait des besoins, sans grandes illusions compte tenu du marché !



Ce n’est pas grave, de toute façon, je n’ai pas de regret, j’ai fait mon temps et il y a beaucoup de choses très sympa à faire quand on n’a plus d’activité rémunérée !



Les deux ans de chômage partiel m’ont préparé à une autre vie, mais si vous pensez que je peux vous apporter quelque chose, vous accompagner sur certains sujets alors je suis à votre disposition ", ajoute-t-il.