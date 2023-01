Appli mobile TourMaG



Alessandro Caristo devient directeur général du Nolinski Venezia

Envoyer à un ami Partager cet article

Emmanuel Sauvage, Directeur Général et Co-Fondateur du groupe Evok Collection, vient de designer le directeur général du Nolinski Venezia qui ouvrira ses portes en 2023.

Rédigé par PAULA BOYER le Jeudi 5 Janvier 2023

Fort d’une expérience de près de 35 ans acquise dans des environnements internationaux, Alessandro Caristo prend la tête des équipes du Nolinski Venezia en tant que Directeur Général, annonce un communiqué du groupe Evok Collection.



Issu d'une famille d'hôteliers, Alessandro Caristo a hérité de la passion familiale pour le service et l'accueil.



Après avoir obtenu un diplôme de l'école hôtelière de Stresa et de Milan, il a commencé sa carrière dans des établissements 4 et 5 étoiles notamment à Londres, en Suisse et en Italie.



Il y a développé une connaissance approfondie de chaque secteur opérationnel de l'hôtellerie et s'y est découvert une passion pour les langues. Aujourd’hui, il parle couramment l'anglais, l'allemand, le français et un peu l'espagnol.



Après plus de dix ans d'expériences alternées entre le front office, le F&B et les ventes, Alessandro Caristo a obtenu un Master en Économie et Gestion du Tourisme à l'Université Ca' Foscari de Venise. Il a occupé ensuite des postes à la direction générale d’établissements en Italie et en Suisse.



Il a occupé pendant quatre ans la fonction de Directeur de l’Hôtel Belmond Cipriani Venice avant de rejoindre Evok et la direction générale du Nolinski Venezia.

Première mission : recruter 140 collaborateurs La première mission d'Alessandro Caristo consistera à recruter les 140 salariés qui constitueront son équipe au Nolinski Venezia.



Propriété de Pierre Bastid, imaginé & développé par Romain Yzerman et Emmanuel Sauvage qui en assure la direction générale, Evok Collection est né en 2014.



Ses trois co-fondateurs ont alors la volonté de "créer des lieux de destinations et les nouveaux codes de l’hôtellerie de luxe", rappelle le communiqué du groupe.



Dans chacune de ses adresses, Evok propose en effet à ses hôtes « une vie de rêve en plus » en offrant une lecture singulière et contemporaine de l’art de vivre des lieux de culture et d’art de vivre d’Europe. Ainsi, le groupe a développé un réel savoir-faire et une expertise dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du bien-être.



De la création à la restructuration d’établissements, en France ou à l’international, Evok propose un service d’accompagnement sur-mesure grâce à ses compétences en management, gestion, audit et consulting.



Déjà dotées de six adresses singulières, les marques du groupe vont se déployer à présent à l’international avec le Nolinski à Venise en 2023, le Brach à Madrid en 2024 et, enfin, à Rome 2025.

Lu 77 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Groupe Barrière : la nouvelle génération bientôt aux commandes ? Tourisme durable : en Malaisie, l’engagement du mythique Datai Langkawi