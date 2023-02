Nolinski Venezia : "Nous voulons développer une autre idée du luxe"

TourMaG : Concrètement, comment le Nolinski Venezia entend-il renouveler l’offre de luxe ?



Emmanuel Sauvage : Chez Evok Collection, nous sommes des créateurs de souvenirs.

Notre projet, c’est de proposer « une vie de rêve en plus ». Cette promesse a évidemment des traits communs avec l’hospitalité classique au service très attentionné.



Mais comme nous avons la chance de ne pas être héritiers d’un passé qui pourrait être pesant, nous avons une vision du luxe plus intimiste, plus feutrée, plus décontractée aussi comme notre clientèle !



Alessandro Caristo : Pour tous ceux qui viennent à Venise, la Place Saint-Marc, la Basilique, le Palais des Doges sont des expériences incontournables.



En même temps, notre clientèle aura aussi envie de vivre Venise autrement. Il faut donc avoir le courage de lui proposer quelque chose de différent. Notre idée, c’est de lui faire découvrir la Venise des Vénitiens.



Emmanuel Sauvage : Pour attirer la nouvelle clientèle de trentenaires et de quadras qui voyagent, qui font des achats dans les boutiques de luxe, il ne suffirait pas de lui proposer un hôtel différent. Il faut aussi une ville qui bouge.



Heureusement, Venise n’est pas la belle endormie que l’on croit parfois. La municipalité a fait un travail formidable pour changer son image, pour limiter le tourisme de masse et lui substituer un tourisme plus responsable, plus qualitatif, plus haut de gamme, plus intéressant pour les habitants que le simple tourisme de passage.



Venise est ainsi devenue une ville très dynamique qui regorge d’art contemporain, d’expositions en tous genres, de culture, de boutiques de luxe.