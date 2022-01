Alexandre Delvallez prend la direction générale du réseau Réunir

Le réseau Réunir, c’est une centaine d’entreprises indépendantes de transport de voyageurs, actives dans le transport régulier et le tourisme de groupe. Ensemble, ils cherchent à valoriser leur(s) métier(s) et à trouver des solutions collectives face à la pénurie de chauffeurs, à la négociation des contrats avec les fournisseurs, à la réflexion sur l’évolution du secteur.



Jusqu’à présent Alexandre Delvallez dirigeait la filiale Saybus by Réunir, chargée de commercialiser le réseau auprès des interlocuteurs Tourisme. Fort de ses succès, il se voit confier une mission plus large pour développer plus globalement l’attractivité des PME de son réseau.



Diplômé de l’Ecole des Managements des Services de Transport Routier de Voyageurs et du Laboratoire d’Economie des Transports à Lyon, Alexandre Delvallez a débuté sa carrière dans le transport interurbain et les appels d’offres publics. Il rejoint rapidement l’entreprise rhône-alpine Berthelet comme directeur du Développement et Innovation jusqu’en 2018.



Il y conduit notamment les projets de transition énergétique et y introduit les premières navettes autonomes sur routes ouvertes en France.