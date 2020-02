Algérie: Vers l'introduction d'un visa électronique

l'importance d'une refonte des procédures de délivrance de visas, notamment au profit des hommes d'affaires et des touristes, l'objectif étant de parvenir à mettre en place un système de visa électronique (e-visa)

Désirant apporter des ajustements à l'appareil diplomatique actuel, notamment dans ses méthodes de fonctionnement, le gouvernement algérien souhaite investir son réseau diplomatique et consulaire d'une mission permanente d'attraction des investissements étrangers, de promotion du marché algérien et de promotion de la destination touristique Algérie.A cet effet, les autorités algériennes moderniseront l'administration consulaire en introduisant le numérique ainsi que l'administration électronique et relèvent donc "".Pas de date précise de mise en place de ce prochain service pour le moment...Les voyageurs qui souhaite obtenir un visa sont actuellement dans l'obligation de se présenter dans un consulat. Le réseau consulaire algérien en France est constitué de, répartis sur tout le territoire, permettant aux requérants de présenter leur demande de visa selon leur département de résidence. Action-Visas vous propose ses services à l'obtention du visa algérien pour les résidents des départements: 18, 36, 37, 41, 45, 58, 75, 77, 89, 91, 94 et des Dom-TomIl y a fort à parier qu'une telle innovation plaira aux voyageurs qui souhaitent découvrir l'Algérie,, et que le régime actuel des visas, considéré comme l'un des plus complexe devenant un obstacle au développement du secteur dans le pays, se simplifie pour les touristes et les voyageurs d'affaires, comme annoncé depuis de nombreuses années.